Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил результат матча 33-го тура испанской Примеры с «Хетафе», в котором его команде удалось добыть лишь одно очко (0:0).
«Что есть, то есть. Поздравляю футболистов. Нам нужно продолжать двигаться вперёд. Что касается нагрузки на игроков, мы выберемся из этой ситуации. У нас нет никакого предела, и мы будем продолжать биться до конца сезона. В эмоциональном плане мы в порядке. Нужно отдохнуть и двигаться дальше», — приводит слова Зидана Marca.
«Реал», набрав 67 очков в 31 матче, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирующий в первенстве «Атлетико» одержал в этом туре победу и оторвался от «сливочных» на 3 очка. «Барселона» (65), сыгравшая на матч меньше, располагается на третьей строчке.
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