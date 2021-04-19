«УЕФА никогда не пойдёт на такое». Экс-президент «Локомотива» — о создании Суперлиги

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Проект Суперлиги очень интересен, но это невозможно сделать без согласования с УЕФА. Клубы, особенно английские, которые давно рвутся создать Суперлигу, явно погорячились. Если футболистам запретят играть за национальные сборные, то кому это нужно?



Даже если проект в итоге согласуют, то это не станет интересным для России — мы туда никогда не попадём, вряд ли нас туда возьмут. В теории какой-то один клуб, наверное «Зенит» мог бы заиграть там, но явно не на первых ролях. Если «Зенит» проигрывает «Брюгге» в домашнем матче, то в Суперлиге они тем более ничего не выиграют. Там представлены величайшие европейские команды — наши клубы неконкурентоспособны на таком уровне. Суперлига — закрытый проект со своими интересами, туда никого не будут пускать: будет 12 команд участников, и они будут играть между собой. Если по финансовым соображениям кому-то придётся её покинуть, то придёт кто-то другой.



Суперлига связана с большими деньгами — богатые клубы на это и рассчитывают. Когда я работал в «Локомотиве» в 2009 году, они уже говорили о создании такой лиги. Сомневаюсь, что это получится согласовать с УЕФА, так как большие деньги будут уходить на сторону. УЕФА никогда не пойдёт на такое. Это разговоры ради разговоров», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.