Джейми Каррагер: бесстыжий капитализм «Манчестер Юнайтед» меня не удивляет

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер оценил решение ряда клубов Премьер-лиги участвовать в новом турнире — Европейской Суперлиге.

«Бесстыжий капитализм „Манчестер Юнайтед“ меня не удивляет. Болельщики „Юнайтед“ согласятся: Глейзеры с первого дня не скрывали тот факт, что купили клуб, чтобы заработать. Апофеозом стало их решение обязать владельцев абонементов доплачивать за кубковые матчи.

«Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» также получат по заслугам за своё решение. Эта четвёрка всегда с радостью пряталась за спинами «Ливерпуля» и «Юнайтед», когда начинался зенитный огонь.

Всякий раз, когда появляются подобные радикальные схемы, возникает возможность обвинить так называемую «элиту» в приверженности исключительно собственным интересам. Как бы то ни было, морализаторские заявления УЕФА, Футбольной ассоциации, национальных лиг и министров просто смехотворны", — цитирует Каррагера The Telegraph.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»