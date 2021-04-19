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«К футболу надо относиться бережно». Юрий Сёмин раскритиковал создание Суперлиги

«К футболу надо относиться бережно». Юрий Сёмин раскритиковал создание Суперлиги
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Я негативно отношусь к этому мероприятию. Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом решении никто не спросил. И не только болельщиков этих команд, но и всего мира. А я думаю, они не в восторге. 12 человек не могут решать такой серьёзный вопрос. И спортивного принципа тут нет.

Это плохо не только для России. Когда-то в финале Лиге чемпионов играла «Црвена Звезда». В финал по спортивному принципу мог пробиться любой, кто был хорош. Деньги играют роль, но к футболу надо относиться бережно. Такие решения не пойдут на пользу. УЕФА и ФИФА примут своё решение. Здесь ведь затронуты интересы и сборных и национальных чемпионатов.

Надеюсь, здравый смысл восторжествует. А болельщики даже тех команд, которые туда попали, отнесутся к теме ответственно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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