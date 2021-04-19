Экс-президент РФС Колосков рассказал, как создание Суперлиги повлияет на российский футбол

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мыслями о создании европейскими топ-клубами Суперлиги.



«Если я скажу, что верю в создание Суперлиги, значит поддерживаю эту инициативу. Хотя я категорически против. А если скажу, что не верю, значит не понимаю сути происходящего. Это крайне нежелательное решение для всего европейского и мирового футбола.



Конечно, это затронет российский футбол. Во-первых, Лига чемпионов, которая будет проводиться в этих условиях, потеряет значимость. Россия больше не увидит сильнейших команд. Во-вторых, значительно уменьшатся призовые за участие в Лиге чемпионов. Все спонсорские деньги уйдут в Суперлигу. Всё это несёт негативные последствия для клубов, с точки зрения как зрелищности, так и финансов. Из российских клубов никто бы не смог там играть. В теории всё возможно, но на сегодняшний день я не вижу перспектив для наших команд», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!