Клопп: «Золотая бутса» — это дополнительный стимул для Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем Мохамеде Салахе.



«Конечно, „Золотая бутса“ — это дополнительный стимул для Салаха. Профессиональная футбольная карьера длится 15 лет, в некоторых случаях — 17-18 лет. В этот период игрок находится в лучшей форме и хочет выжать максимум из своих возможностей. Большинство футболистов никогда не выиграют „Золотую бутсу“. Получить эту награду даже один раз — большое достижение.



Нападающие должны быть эгоистичными. Я никогда не встречал бескорыстного форварда. Можно быть лучшим человеком в мире, но в конце концов нужно забивать голы, и тогда другие становятся для тебя общей массой. Салах — прирождённый бомбардир, он хочет забивать голы. Игроки мирового уровня забивают сезон за сезоном, и это самое важное для них», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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