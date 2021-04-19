«От нас кто поедет? «Зенит», что ли?» Игорь Колыванов — о создании Суперлиги

Экс-футболист сборной России и бывший главный тренер молодёжной национальной команды Игорь Колыванов поделился мыслями о создании Европейской Суперлиги.
«Вполне вероятно, что Суперлигу создадут. От нас кто пойдёт? «Зенит», что ли? Я не знаю, зачем это нужно, мне это непонятно. Хотят ли наши клубы там участвовать или нет — всё-таки уровень команд будет очень высок. В нижней части таблицы находиться не хотелось бы. А чтобы составлять конкуренцию, надо покупать каких-то великих футболистов. Для наших команд будет очень трудно. Не хочется получать по три-четыре мяча за матч», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 19 апреля 2021
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