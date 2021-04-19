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Дортмундская «Боруссия» не будет участвовать в Европейской Суперлиге

Дортмундская «Боруссия» не будет участвовать в Европейской Суперлиге
Футбол / Германия 0

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что клуб не будет принимать участие в Европейской Суперлиге.

«Клубы хотят осуществить запланированную реформу Лиги чемпионов УЕФА. Планы по участию в Суперлиге были нами отклонены», — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.

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