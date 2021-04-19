Бывший президент «Манчестер Сити» — об участии клуба в создании Суперлиги: мне стыдно

Бывший президент «Манчестер Сити» и Футбольной ассоциации Англии Дэвид Бернштейн прокомментировал участие «горожан» в создании Европейской Суперлиги. В новом турнире готовы сыграть «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».

«Мне стыдно. Я всю жизнь болел за „Манчестер Сити“. Я люблю этот клуб. Но мне действительно стыдно. Так же, как Гари Невиллу стыдно за его бывший клуб „Манчестер Юнайтед“, а Джейми Каррагеру — за „Ливерпуль“. Мне стыдно, клубы с такой историей должны нести ответственность перед игрой.

Закрытая лига, которую они предлагают, без поднимающихся наверх и вылетающих, без признания другими членами футбольного сообщества — это потенциально нежизнеспособная лига. У неё не будет футбольной жизни, которую мы себе представляем.

Думаю, тут дело в двух факторах: первая — это жадность, вторая — отчаяние. У некоторых клубов невероятные задолженности. Долги «Барселоны», «Реала» и, по крайней мере одного английского клуба, приближаются к £ 1 млрд», — приводит слова Бернштейна Daily Mail.

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Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Лидс»