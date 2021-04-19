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Игорь Акинфеев — после поражения ЦСКА: скоро всё наладится. Верим в команду

Игорь Акинфеев — после поражения ЦСКА: скоро всё наладится. Верим в команду
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост после поражения команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).

«Скоро всё наладится. Верим в команду», — написал Акинфеев в своём «инстаграме».

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги за четыре тура до конца сезона. От «Рубина», замыкающего зону еврокубков, армейцы отстают по дополнительным показателям. Выше также располагаются «Спартак» (47), «Локомотив» (49) и «Зенит» (55).

В оставшихся турах ЦСКА предстоит сыграть со «Спартаком», «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо». Дерби с красно-белыми состоится 25 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

ЦСКА не будет в Лиге чемпионов. По крайней мере, не с такой игрой
«Сочи» уничтожил москвичей (по игре, а не счёту).
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