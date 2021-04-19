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Источник: Рональд Куман останется тренером «Барселоны»

Источник: Рональд Куман останется тренером «Барселоны»
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит работу во главе команды в следующем сезоне, утверждает Sport.es.

По информации источника, новый президент клуба Жоан Лапорта поддерживает специалиста. Функционер основывает отношение к наставнику исходя из спортивных результатов, а Куман на днях привёл сине-гранатовых к победе в Кубке Испании. Отставка тренера состоится только в случае непредвиденных обстоятельств.

Куман возглавил «Барселону» летом прошлого года, покинув сборную Нидерландов. В настоящее время команда, набрав 65 очков в 30 матчах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая «Реалу» (67) и «Атлетико» (70) и имея игру в запасе. В оставшихся турах каталонцы сыграют с «Хетафе», «Вильярреалом», «Гранадой», «Валенсией», «Атлетико», «Леванте», «Сельтой» и «Эйбаром».

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