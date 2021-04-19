В профсоюзе футболистов и тренеров объяснили, почему топ-клубы создали Суперлигу

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков поделился мнением о создании европейскими топ-клубами Суперлиги.



«Произошло очень хорошее событие для всего футбола. УЕФА как организация существует по принципу одна страна — один голос. Руководство УЕФА всегда заботилось о том, чтобы клубы из условно бедных стран существовали и держались на плаву, тем самым обеспечивая на конгрессах УЕФА поддержку действующему руководству. Но надо понимать, что в больших чемпионатах крупные клубы, которые создали Суперлигу, получили существенные убытки, так как из-за пандемии у них образовались выпавшие доходы. Привлекать спонсоров стало сложнее. Поэтому такие клубы искали выход для увеличения собственного дохода. Эта идея обсуждалась давно, но пандемия только подтолкнула к её реализации.



За этим стоят серьёзные капиталы инвестиционных банков и инвестфондов США. Это большие и длинные деньги с точки зрения того, что они дешёвые. Нет сомнений, что проведена вся юридическая работа с точки зрения возможных рисков. УЕФА бравирует, конечно, что может запретить игрокам выступать в соревнованиях под своей эгидой: чемпионаты Европы, Лига чемпионов. Но надо понимать, что с 2018 года существует решение Еврокомиссии по делу между союзом конькобежцев и несколькими конькобежцами, в соответствии с которым любые санкции за участие в соревнованиях, проводимых не под эгидой международной федерации спорта того или иного вида, признаются неправомерными.



Поэтому вероятность существования такой Суперлиги очень высока. Даже при попытках запретить играть на чемпионатах Европы и мира игроки, размышляя об этом, скорее выберут постоянный доход, постоянные игры между грандами. Они предпочтут выступать за свои клубы и примут временное решение не играть за сборные своих стран. Склонен думать, что лига будет развиваться и станет очень успешной. К ней будут желать присоединиться и другие клубы, ведь количество мест в ней будет ограничено. Ажиотаж за право попасть туда всё равно возникнет. Это облегчит работу организаторам лиги и укрепит их позиции», — сказал Грамматиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!