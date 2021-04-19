В профсоюзе футболистов предложили создать аналог Суперлиги с российскими клубами

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков рассказал, как стоит поступить российским клубам после создания Европейской Суперлиги.



«Если говорить о российском футболе и других чемпионатах, которые находятся за пределами этой лиги, то для них открываются возможности для создания подобных соревнований, но на региональном уровне: восточно-европейском, южно-европейском. Для России разумным шагом было бы создание объединённой лиги в том числе с участием турецких клубов, так как в таком случае мы получим возможность продолжать играть зимой. Поэтому ждать смысла нет, мы всё равно не участники процесса основного обсуждения, а денег в российском чемпионате больше не будет. Тогда как вероятность увеличения дохода в новых международных клубных чемпионатах очень существенна», — сказал Грамматиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

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