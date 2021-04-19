Мостовой — о Суперлиге: многие пострадают. Богатые богатеют, бедные беднеют

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
«На сегодняшний день я не верю, что удастся создать Европейскую Суперлигу. Чисто физически я не понимаю, куда это можно вместить, как при таком напряжённом графике, футболисты, тем более из топовых клубов, смогут успевать участвовать ещё и в этом богатом турнире. Везде есть Лига чемпионов, Лига Европы, свои чемпионаты страны и игры сборных — для того, чтобы внедрить Суперлигу, придётся убирать какие-то турниры. УЕФА точно не пойдёт на такой шаг.
Это повлияет не только на российский футбол, есть и много других европейских лиг, которые тоже могут пострадать от такого решения. Богатые богатеют, а бедные беднеют. В России ситуация немного проще: мы отличаемся, потому что у нас есть богатые клубы, которые финансируются за счёт больших денег и газа. Другое дело, что в Европе мы уже не считаемся сильным соперником: выходим куда-то раз в пять лет и вылетаем в первом круге.
Суперлига хочет жить только за счёт финансов. По финансовому признаку, в теории, тот же «Зенит» спокойно смог бы участвовать в таком турнире. Однако, при создании такого соревнования принцип «футбол для всех» вылетает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 19 апреля 2021
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