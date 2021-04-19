Юрист: если каждый будет сам за себя, после Суперлиги захотят возродить чемпионат СССР

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением о создании европейскими топ-клубами Суперлиги.



«Отношение к созданию Суперлиги как у болельщика и человека, связанного с футболом, у меня негативное. И не потому, что это неинтересно смотреть, а потому что есть система управления футболом. Именно она сделала футбол богатым видом спорта с развитой трансферной, контрактной, управленческой системой, а Суперлига это управление разрушит. Есть чёткая субординация: ФИФА, потом УЕФА, национальные федерации и клубы. Сейчас клубы просто перепрыгивают через две ступеньки, говорят, что будут делать всё сами. С экономической точки зрения их понять можно, но с точки зрения менеджмента и управления — нет.



ФИФА и футбол сильно оторвались от баскетбола и хоккея, где есть по одной закрытой лиге. И футбол оторвался именно за счёт этой системы управления. Сейчас, если каждый будет сам за себя, после Суперлиги захотят создать скандинавскую лигу, другие ребята захотят возродить чемпионат СССР. Проекты существуют. И футбол превратится из одной стройной системы в набор организаций, которые будут забирать друг у друга спортсменов без договорённостей, вся вертикаль рухнет. Понятно, что клубы думают о выручке — никто не обязан думать о других. Но такими процветающими и богатыми клубы стали благодаря системе ФИФА и УЕФА», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!