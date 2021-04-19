«Аталанта» и ещё два клуба призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А

Итальянские клубы оказались недовольны решением трёх главных грандов чемпионата вступить в Европейскую Суперлигу.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на газету La Repubblica, в ходе состоявшегося накануне, 18 апреля, экстренного собрания Серии А «Аталанта», «Кальяри» и «Верона» призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из лиги. При этом «бьянконери», «россонери» и «нерадзурри» не спешат покидать национальные соревнования до запуска нового турнира.
Ранее о присоединении к Суперлиге объявили также такие клубы, как «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 19 апреля 2021
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