Подольски: Суперлига отвратительна, и я разочарован, что в ней участвуют мои бывшие клубы

Нападающий «Антальяспора» Лукаш Подольски, ранее выступавший за «Арсенал» и «Интер», прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
«Безумные новости! Это оскорбление моей веры: футбол — это счастье, свобода, страсть, болельщики. Футбол для всех. Проект Суперлиги отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нём участвуют клубы, за которые я когда-то играл. Боритесь с этим! Остановите Суперлигу» — написал Подольски на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
- 19 апреля 2021
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:52
-
13:42
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:55
-
12:48
-
12:46
-
12:37
-
12:37
-
12:25
-
12:21
-
11:56
-
11:45
-
11:43
-
11:38
-
11:38
-
11:33