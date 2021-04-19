Подольски: Суперлига отвратительна, и я разочарован, что в ней участвуют мои бывшие клубы

Нападающий «Антальяспора» Лукаш Подольски, ранее выступавший за «Арсенал» и «Интер», прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Безумные новости! Это оскорбление моей веры: футбол — это счастье, свобода, страсть, болельщики. Футбол для всех. Проект Суперлиги отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нём участвуют клубы, за которые я когда-то играл. Боритесь с этим! Остановите Суперлигу» — написал Подольски на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.