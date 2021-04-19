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Арсен Венгер: идея Суперлиги далеко не продвинется

Арсен Венгер: идея Суперлиги далеко не продвинется
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

«Я бы сказал, что это плохая идея. Футбол должен оставаться единым, это самое главное. Он основан на спортивных принципах и с уважением к истории европейского футбола. Лично я считаю, что эта идея далеко не продвинется», — приводит слова Венгера talkSPORT.

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

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