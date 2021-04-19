Президент «Порту» заявил, что клуб не присоединится к Европейской Суперлиге

Президент «Порту» Пинту да Кошта отреагировал на информацию, что клуб присоединится к Европейской Суперлиге.



«Мы не можем участвовать в чём-то, что нарушает правила. Мы в Лиге чемпионов и надеемся выступать в этом турнире ещё много лет», — приводит слова да Кошты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Также сообщалось, что к Суперлиге могут присоединиться «Бавария» и дортмундская «Боруссия», однако в стане «шмелей» эту информацию опровергли.



Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

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