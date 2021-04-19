Главный тренер «Саутгемптона»: после увольнения Моуринью нам будет сложнее

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». 21 апреля эти команды встретятся в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.
«После его увольнения нам будет сложнее. У нас не так много времени на подготовку к этому матчу. Всё то, что мы анализировали в последние недели, теперь не пригодится. В предстоящий уик-энд у них будет финал Кубка английской лиги. Это немного странный момент, но мы должны с этим справиться и концентрироваться на себе самих», — сказал Хазенхюттль на пресс-конференции.
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино. Под руководством португальского специалиста коллектив финишировал шестым в чемпионате Англии и пробился в Лигу Европы, откуда недавно вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».
Видеообзор матча «Эвертон» — «Тоттенхэм»
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