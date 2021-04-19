РФС выступил против Европейской Суперлиги

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о позиции организации в отношении созданной топ-клубами Европейской Суперлиги.



«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.



Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», — сказал Дюков в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.

РПЛ выступила против Суперлиги