Созин: Суперлига – незаконнорожденный ребёнок, он быстро умрёт. Но идея хорошая

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал создание европейской Суперлиги.

«Создание Суперлиги – главная новость не только сезона, но и года. Спорить с руководителями «МЮ», «Реала» или «Барселоны» я не буду, мы в разных весовых категориях. Но давай рассуждать логически: закроют они свою лигу, год, два или три поиграют между собой. А что дальше? Ничего не будет меняться, спортивного принципа не будет. По сути, Суперлигу мы видели в плей-офф Лиги чемпионов. Что должно поменяться? Игроки клубов не будут играть за сборные, поэтому чемпионаты мира по футболу будут проводиться в усечённом варианте. Откуда возьмут судей тоже непонятно. Очень много разных «но», которые даже перечислять не буду.



Но идея Суперлиги хорошая, но её надо согласовать с УЕФА и ФИФА. Без их согласия Суперлига – незаконнорожденный ребёнок, который быстро умрёт. И клуб будут проситься обратно в свои чемпионаты. Можно реформировать нынешние турниры под большие клубы, но только вместе с УЕФА и ФИФА. Иначе мы потеряем клубный футбол и футбол сборных.



Уверен, речь о Суперлиге пошла из-за денег. Этим заявлением топ-клубы выбьют себе у ФИФА и УЕФА другие финансовые условия», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.