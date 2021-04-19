Созин: Суперлига – незаконнорожденный ребёнок, он быстро умрёт. Но идея хорошая

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«Создание Суперлиги – главная новость не только сезона, но и года. Спорить с руководителями «МЮ», «Реала» или «Барселоны» я не буду, мы в разных весовых категориях. Но давай рассуждать логически: закроют они свою лигу, год, два или три поиграют между собой. А что дальше? Ничего не будет меняться, спортивного принципа не будет. По сути, Суперлигу мы видели в плей-офф Лиги чемпионов. Что должно поменяться? Игроки клубов не будут играть за сборные, поэтому чемпионаты мира по футболу будут проводиться в усечённом варианте. Откуда возьмут судей тоже непонятно. Очень много разных «но», которые даже перечислять не буду.
Но идея Суперлиги хорошая, но её надо согласовать с УЕФА и ФИФА. Без их согласия Суперлига – незаконнорожденный ребёнок, который быстро умрёт. И клуб будут проситься обратно в свои чемпионаты. Можно реформировать нынешние турниры под большие клубы, но только вместе с УЕФА и ФИФА. Иначе мы потеряем клубный футбол и футбол сборных.
Уверен, речь о Суперлиге пошла из-за денег. Этим заявлением топ-клубы выбьют себе у ФИФА и УЕФА другие финансовые условия», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 апреля 2021
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58
-
13:52
-
13:52
-
13:42
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:26
-
13:18
-
13:09
-
13:06
-
12:58
-
12:55
-
12:48
-
12:46
-
12:37
-
12:37
-
12:25
-
12:21
-
11:56
-
11:45
-
11:43
-
11:38
-
11:38
-
11:33