Линекер — о Суперлиге: если фанаты выступят против антифутбольной пирамиды, остановят её

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер прокомментировал создание Европейской Суперлиги.



«Футбол без болельщиков — ничто. Мы убедились в этом за последние 12 месяцев. Если фанаты выступят единым фронтом против этой антифутбольной пирамиды, они смогут её остановить», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.