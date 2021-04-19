Линекер — о Суперлиге: если фанаты выступят против антифутбольной пирамиды, остановят её
Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
«Футбол без болельщиков — ничто. Мы убедились в этом за последние 12 месяцев. Если фанаты выступят единым фронтом против этой антифутбольной пирамиды, они смогут её остановить», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
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