Флик: полностью поддерживаю заявление «Боруссии» Д. Суперлига не пойдёт на пользу футболу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о создании Европейской Суперлиги.



Ранее председатель совета директором дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что клуб не собирается присоединяться к числу участников Суперлиги, и отметил, что «Бавария» солидарна с ними в данном вопросе.



«Я полностью поддерживаю заявление дортмундской „Боруссии“. Это не пойдёт на пользу европейскому футболу», — приводит слова Флика Goal.com.



Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Ватцке: «Бавария» солидарна с дортмундской «Боруссией» в вопросе участия в Суперлиге