В «Реале» объяснили решение присоединиться к Суперлиге

«Реал» выступил с заявлением, в котором объяснил решение участвовать в европейской Суперлиге.
«Пандемия коронавируса показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимы стратегические изменения и коммерческий подход. В последние месяцы проводились интенсивные консультации с руководящими органами по поводу будущего формата европейских турниров. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые руководящими органами, не позволяют урегулировать фундаментальные проблемы, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных ресурсов для всего футбольного мира», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Реала».
Напомним, ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».
- 19 апреля 2021
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