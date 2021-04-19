Гендиректор «Рубина» — о Суперлиге: не они это строили. Остальные останутся на задворках

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«Крайне отрицательно отношусь к Суперлиге. Не они это строили, они выросли на фундаменте, который был до них. А сейчас пытаются перепрыгнуть на другой этаж, а об остальных забыть. Так не делается, это просто некрасиво. Так нельзя. Остальные клубы останутся на задворках. Главное, чтобы УЕФА выдержал жёсткую позицию. Пусть они там играют в этой Суперлиге. Думаю, топ-клубы могут увидеть, что это путь в никуда», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».
- 19 апреля 2021
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