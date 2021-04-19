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Гендиректор «Рубина»: предположительно Кварацхелия не сыграет до конца сезона

Гендиректор «Рубина»: предположительно Кварацхелия не сыграет до конца сезона
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Напомним, грузинский футболист получил повреждение в первом тайме матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.

«У него травма, по которой мы ещё не делали МРТ. Предположительно, до конца сезона он уже не сыграет, так как надо будет набирать форму 2-3 недели, да и рисковать незачем», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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