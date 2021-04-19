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«Чушь и плевок в лицо». Президент УЕФА жёстко раскритиковал Европейскую Суперлигу

«Чушь и плевок в лицо». Президент УЕФА жёстко раскритиковал Европейскую Суперлигу
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением в связи с созданием нового турнира — Европейской Суперлиги, в котором будут выступать топ-клубы континента.

«Я с полной уверенностью заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир едины в борьбе с этим позорным и эгоистичным поступком, основанным на жадности. Это не проект, а чушь. Идея Суперлиги — это плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им лишить нас наших ценностей.

Мы применим все санкции, какие сможем, и дадим вам знать, как только у нас появится чёткий ответ. Моё мнение: футболистов из этих клубов нужно как можно скорее отстранить от всех турниров.

Конечно, УЕФА может проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов. В Европе много хороших команд. С 12 клубами или без — турнир будет проходить», — цитирует Чеферина Sky Sports.

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