Гендиректор «Рубина»: мне выгоднее оставить Кварацхелию в команде, но держать его не будем

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Хвиче Кварацхелии со стороны европейских клубов.



«Официальных предложений по Хвиче нет, есть только разговоры. Наверное, если будет предложение от большого клуба, и оно будет достойным, то держать Хвичу мы не станем. Многое должно сложиться. Хотя, конечно, я бы оставил Хвичу у нас надолго, ибо он помогает нам делать результат. Если мы выйдем с ним в Лигу чемпионов, то это уже 30 млн за участие в турнире. Мне выгоднее оставить его в команде, у меня нет задачи его продать. Мне в руки попал алмаз. Домингеса мы тоже в своё время всеми силами пытались оставить, но он ушёл, а в итоге карьера у него не сложилась, и он пропал. Надо быть аккуратным. Не всегда решения, продиктованные детскими желаниями, будут верными. Всё должно сложиться», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гендиректор «Рубина»: предположительно Кварацхелия не сыграет до конца сезона