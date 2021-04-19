Полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА обслужит Сергей Карасёв

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на полуфинальных матчах Кубка России.



«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.



«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.



Полуфинальные матчи Кубка России состоятся 21 апреля. Встреча «Ахмата» с «Крыльями Советов» начнётся в 16:00 мск, стартовый свисток в дерби между «Локомотивом» и ЦСКА прозвучит в 19:00 мск.

У ЦСКА с «Локо» — 15 кубков России на двоих! Что нужно знать о полуфиналистах Клуб ФНЛ близок к Лиге Европы!