Полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА обслужит Сергей Карасёв
Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на полуфинальных матчах Кубка России.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.
Полуфинальные матчи Кубка России состоятся 21 апреля. Встреча «Ахмата» с «Крыльями Советов» начнётся в 16:00 мск, стартовый свисток в дерби между «Локомотивом» и ЦСКА прозвучит в 19:00 мск.
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