Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА обслужит Сергей Карасёв

Полуфинал Кубка России «Локомотив» — ЦСКА обслужит Сергей Карасёв
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на полуфинальных матчах Кубка России.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Эдуард Малый.

Полуфинальные матчи Кубка России состоятся 21 апреля. Встреча «Ахмата» с «Крыльями Советов» начнётся в 16:00 мск, стартовый свисток в дерби между «Локомотивом» и ЦСКА прозвучит в 19:00 мск.

У ЦСКА с «Локо» — 15 кубков России на двоих! Что нужно знать о полуфиналистах
Клуб ФНЛ близок к Лиге Европы!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021