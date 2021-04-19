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Глава УЕФА: 24 года работал юристом в уголовных делах, но не видел таких, как Вудворд

Глава УЕФА: 24 года работал юристом в уголовных делах, но не видел таких, как Вудворд
Футбол / Англия 0
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с критикой исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

«Я 24 года работал юристом в уголовных делах, но никогда не видел таких людей. Вудворд позвонил мне в прошлый четверг и сказал, что он очень доволен нашими реформами и полностью их поддерживает. Очевидно, к тому моменту он уже поставил свою подпись где-то ещё», — приводит слова Чеферина Sky Sports.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико»… Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

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