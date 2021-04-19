Хачатурянц: Левников не будет судить два матча в РПЛ, так как не сообщил о Сухине

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Кирилл Левников отстранён на два матча РПЛ.
«Левников не будет судить два матча в РПЛ. Дело не в том, что есть утрата доверия или ещё что-то. Просто не сообщил для протокола, что Сухина к нему заходил. Поэтому пропустит две игры, ситуация простая», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза предоставила объяснения своих решений по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак», который обслуживал арбитр Кирилл Левников.
Красно-белые ранее обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с неназначением пенальти в ворота железнодорожников на 44-й, 52-й и 87-й минутах встречи. ЭСК РФС одобрила решения Левникова, признав их верными.
- 19 апреля 2021
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