«Он же деревяшка». Футболистка Коваленко — о Денисе Глушакове

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко в ироничной форме оценила футбольные качества своего возлюбленного — полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
Один из подписчиков в «Инстаграме» задал Ксении вопрос: «Кто сильнее, как футболист: ты или Глушаков?»
«Он же деревяшка», — ответила подписчику Коваленко, добавив смеющийся до слёз эмодзи.
Коваленко состоит в отношениях с Денисом Глушаковым, недавно у пары родилась дочь. У 34-летнего футболиста «Химок» также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.
25-летняя Коваленко вызывается в сборную России с 2014 года, а ранее выступала за национальные команды возрастных категорий U17 и U19. На клубном уровне Ксения с 2017 года защищает цвета ЦСКА. Ранее она играла за ЦСП «Измайлово» и «Россиянку».
- 19 апреля 2021
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