Хачатурянц: встречаться с Вилковым пока не планирую. Говорить нам не о чем

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что не планирует встречаться с арбитром Михаилом Вилковым, который после отстранения пожелал «пообщаться с руководителем по-мужски».
«Панин, который работал с Вилковым на последнем матче? По нему пока никаких решений нет, так как все решения в матче принимал Вилков, по Панину все спокойно.
Слова Вилкова я ещё не видел. Встречаться с ним я пока не планирую, я не в Москве и не буду тут всю неделю. Но, честно говоря, нам и говорить не о чем», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Михаил Вилков ранее прокомментировал новость о своём отстранении от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в минувшие выходные на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После игры судью раскритиковали за ряд спорных решений.
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