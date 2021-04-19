Фигу: Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам клубов

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал создание европейской Суперлиги.
«Так называемая «Суперлига» — это всё, что угодно, но только не «Супер». Этот жадный и бездушный шаг может обернуться катастрофой для рядовых клубов, для женского футбола и футбольного сообщества в целом. Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам клубов, давно переставших заботиться о своих болельщиках, при полном пренебрежении спортивными традициями. Трагично», написал Фигу в «Твиттере».
Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 19 апреля 2021
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:35
-
14:20
-
14:11
-
14:09
-
14:00
-
13:58