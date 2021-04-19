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Фигу: Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам клубов

Фигу: Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам клубов
Футбол / Прочие турниры 0
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Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал создание европейской Суперлиги.

«Так называемая «Суперлига» — это всё, что угодно, но только не «Супер». Этот жадный и бездушный шаг может обернуться катастрофой для рядовых клубов, для женского футбола и футбольного сообщества в целом. Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам клубов, давно переставших заботиться о своих болельщиках, при полном пренебрежении спортивными традициями. Трагично», написал Фигу в «Твиттере».

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

РПЛ выступила против Суперлиги
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