УЕФА примет окончательное решение по городам-хозяевам Евро 23 апреля

УЕФА назвал дату принятия окончательного решения по городам-хозяевам чемпионата Европы 2020 года и квоте зрителей, которых допустят на стадионы.

«Исполнительному комитету УЕФА было представлено несколько вариантов проведения матчей, которые должны пройти в Бильбао, Дублине и Мюнхене, где в настоящее время нет гарантии присутствия зрителей. Комитет поручил администрации УЕФА подготовить конкретные предложения для принятия окончательного решения по видеоконференции в пятницу, 23 апреля 2021 года», — говорится в сообщении УЕФА.

Сообщалось, что на конгрессе УЕФА, который состоится 20 апреля, должно быть принято официальное решение о городах-организаторах чемпионата Европы и количеству болельщиков, которых допустят на стадионы. Принять решение об увеличении допустимого количества болельщиков на стадионах Евро могут до 28 апреля.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.