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Геннадий Орлов: почему никто не говорит, что «Спартак» сдал матч «Уфе»?

Геннадий Орлов: почему никто не говорит, что «Спартак» сдал матч «Уфе»?
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче с «Уфой» (0:3).

«Уфимцы — молодцы. Пришёл Стукалов из «Велеса», и они сразу со счётом 3:0 обыграли «Ахмат». Тогда все писали, что «Ахмат» сдал матч. А «Спартак», может, тоже сдал игру «Уфе»? Почему никто не говорит, что спартаковцы сдали матч уфимцам?

Тедеско играет с пятью защитниками, хотя зимой играл с четырьмя. Здесь не могли играть Джикия и Айртон, но он всё равно делает ту же схему. Исполнители же совсем другие, и сзади у них был просто проходной двор, особенно на флангах. «Уфа» — это же не мадридский «Реал», но они проходили, как во дворе.

Далее — замены. Видно, что Крал — это самый техничный разыгрывающий футболист. Кажется, счёт был 0:2, надо отыгрываться, а Тедеско его меняет и ставит Хендрикса — полузащитника с оборонительными функциями. Но Тедеско — молодец, впервые после матча сказал: «Я виноват, это моё поражение». Только «Спартаку» от этого не лучше», — сказа Орлов в эфире «Радио Зенит».

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