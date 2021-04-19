Евсеев: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? Одно очко из шести. Одно

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу башкирской команды в матче со «Спартаком» (3:0).
«Уфа» обыграла «Спартак», много чего сказано, но прежде чем назвать сборную тура, спрошу: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? Вспомните начало сезона, все только про это и говорят. Гарантированные шесть очков, фарм-клуб… Одно очко из шести. Одно», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Счёт в матче был открыт на 45-й минуте. Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк.
На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» выждала гроссмейстерскую паузу и поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов оформил дубль, не реализовав пенальти, но оказавшись первым на добивании.
- 19 апреля 2021
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:33
-
17:54
-
17:49
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:18
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:29
-
15:24
-
15:21
-
15:11
-
15:09
-
14:53