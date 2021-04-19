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Евсеев: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? Одно очко из шести. Одно

Евсеев: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? Одно очко из шести. Одно
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу башкирской команды в матче со «Спартаком» (3:0).

«Уфа» обыграла «Спартак», много чего сказано, но прежде чем назвать сборную тура, спрошу: где шесть очков «Спартака» в матчах с «Уфой»? Вспомните начало сезона, все только про это и говорят. Гарантированные шесть очков, фарм-клуб… Одно очко из шести. Одно», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте. Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк.

На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» выждала гроссмейстерскую паузу и поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов оформил дубль, не реализовав пенальти, но оказавшись первым на добивании.

Символическая сборная 26-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева
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