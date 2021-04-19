Геркус: идея Суперлиги витает в воздухе давно

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение по поводу создания Европейской Суперлиги.

«Зачем всё это нужно? Это старая идея, она витает в воздухе давно, еще с момента G-14. Богатые клубы испытывают проблемы, они тратят много. Можно ли считать «Барселону» богатой? Да. А с другой стороны, сколько они времени собирают деньги на реконструкцию клубу? Пообещали денег, они могут свои проблемы решить.

Возможный запрет участия игроков клубов Суперлиги на чемпионатах Европы и мира? Есть игроки сборной Бельгии: де Брёйне, Лукаку. Там у них в контрактах написано, что они подчиняются правилам УЕФА и ФИФА, им в таком случае скажут: «Ребята, вы свободны».

На самом деле, если отбросить эмоции, то это всё — важная часть культуры Европы. Какая-то группа говорит, что мы устроим свой турнир. Сравнение с баскетболом? Там нет таких столетних традиций и близко», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.