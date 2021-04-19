Луческу: за Суперлигой стоят американцы, которые считают, что футбол — это бизнес

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал создание европейской Суперлиги.
«Нельзя допускать, чтобы что-то подобное происходило. За этими дискуссиями стоят американцы, которые хотят делать то, что они делали в Соединенных Штатах. Они считают, что футбол — это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены с акционерами. Я не думаю, что у больших команд недостаточно инфраструктуры для подготовки команд, для академий, для всех игроков. Не думаю, что деньги пойдут на развитие.
Футбол начинался как массовый спорт, а не как бизнес. Это был спорт английских рабочих. Вот как он рос. Всё сжимается в пузырь. Исчезает самое главное — дух конкуренции. Для футбола это важнее всего. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые не попадут в Суперлигу. Это не в духе футбола», — цитирует Луческу AntenaSport.
- 19 апреля 2021
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