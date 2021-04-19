«Таких революций в футболе ещё не было». Газзаев — о создании Суперлиги

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу создания европейскими топ-клубами нового турнира — Суперлиги.

«Создаются отдельные государства вне футбола. Непонятно, как они будут существовать, потому что, как я слышал, все игроки команд, выступающих в Суперлиге, не будут участвовать в чемпионатах мира и Европы, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Когда клубам дают такие деньги, это единственное, чем их можно заманить. Ничего спортивного там нет, чисто коммерческий проект, все федерации категорически против. И мы тоже, конечно же. Это удар, таких революций в футболе еще не было», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.