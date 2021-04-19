Галямин: «Крылья» готовы играть в РПЛ. Сделаем всё, чтобы основной костяк игроков остался

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин заявил о готовности клуба играть в Российской Премьер-Лиге.

«Первенство ФНЛ — достаточно сложный турнир. Матчей действительно очень много. Радует, что стиль команды сохраняется. Ребята от матча к матчу играют в более качественный и результативный футбол, который, в первую очередь, нравится болельщикам. Я надеюсь, что в ближайшее время решим задачу по выходу в РПЛ, и все мы сможем выдохнуть.

Как сохранить амбициозную команду? Для клуба это важнейшая задача. Я думаю, что команда готова играть в РПЛ, показывать результат. Наша цель — сохранить костяк. Хочется верить, что ребята понимают, что у них есть команда, которая играет в качественный футбол, есть тренер, при котором они растут, и есть болельщики, которые всегда их поддерживают. В пределах своих возможностей клуб сделает всё, для того чтобы сохранить ребят и показать хороший результат в будущем.

Как обстоят дела с продлением контрактов игроков, которые заканчиваются в этом году? К сожалению, по фамилиям я не могу вам сказать. Это футбол. Безусловно, кто-то покинет команду. У некоторых футболистов прописана сумма выкупа. Если будет предложение от топ-клубов, то мы вряд ли сможем воспрепятствовать такому предложению. Повторюсь: клуб сделает всё, чтобы основной костяк футболистов остался. Абсолютно точно, что революции никакой в команде не будет.

Ситуация с Егором Голенковым? Клуб за то, чтобы Егор остался. В этой ситуации не все зависит от нас. Клуб ищет и, я надеюсь, найдёт варианты решения этого вопроса», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.