Член исполкома УЕФА: ожидаю исключения «Реала», «Сити» и «Челси» из полуфинала ЛЧ

Президент Датского футбольного союза и член исполкома УЕФА Йеспер Меллер заявил, что «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси», заявившие об участии в европейской Суперлиге, могут быть дисквалифицированы из Лиги чемпионов.
«Ожидаю исключения «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси» из полуфинала Лиги Чемпионов нынешнего сезона уже в пятницу. УЕФА нужно будет подумать, как завершить Лигу чемпионов», — цитирует Меллера DR.
«Манчестер Сити», «Челси» и «Реал» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, выбив дортмундскую «Боруссию», «Порту» и «Ливерпуль». Единственным клубом на этой стадии, не вошедшим в Суперлигу, является «Пари Сен-Жермен».
Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
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