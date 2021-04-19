Ловрен — о создании Суперлиги: футбол перестал быть футболом и превратился в соккер

Защитник «Зенита» Деян Ловрен разместил в своём «твиттере» ироничную запись, критикующую создание Европейской Суперлиги. Хорват сделал отсылку к американским источникам финансирования нового турнира.

«День, когда футбол перестал быть футболом и превратился в соккер», — написал Ловрен.

Ранее Ловрен написал, что из-за создания Суперлиги футбол окажется на грани полного краха.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.