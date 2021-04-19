«Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Льоренте, Стрёйк, Алиоски, Элдер Кошта, Филлипс, Даллас, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Берарди, Кох, Дэвис, Поведа, Клих, Шаклтон, Джелхардт, Пабло Эрнандес.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Вейналдум, Милнер, Мане, Жота, Фирмино.
Запасные: Адриан, Дэвис, Цимикас, Рис Уильямс, Неко Уильямс, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Салах.
«Ливерпуль» в 31 матче набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс» (45) идёт на 10-м месте.
Матч первого круга «Ливерпуль» — «Лидс» состоялся 12 сентября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 4:3.
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