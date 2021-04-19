Три игрока «Уфы» — в сборной 26-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 26-го тура Российской Премьер-Лиги.



Лучшими игроками стали полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и защитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич, которые получили оценку 9,0. В тройку игроков тура попал также полузащитник «Уфы» Владислав Камилов (8,6). Всего в символической сборной 25-го тура оказались три футболиста башкирского клуба, по два игрока ЦСКА и «Локомотива» и по одному представителю «Динамо», «Ахмата», «Арсенала» и «Краснодара».

Сборная 26-го тура: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев (оба — ЦСКА), Дмитрий Рыбчинский, Гжегож Крыховяк (оба — «Локомотив»), Иван Ордец («Динамо»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Григорий Морозов, Филип Мрзляк, Владислав Камилов (все — «Уфа»), Владимир Ильин («Ахмат»), Алексей Ионов («Краснодар»).