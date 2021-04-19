Невилл: лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на «Арсенал» и «Тоттенхэм» в Суперлиге
Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о включении «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» в число участников Европейской Суперлиги.
«На данный момент я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру этих двух клубов. Я не знаю, как они добились приглашения. «Арсенал» и «Тоттенхэм» – это посмешище», – приводит слова Невилла Squawka.
На данный момент «шпоры», набрав в 32 матчах 50 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, а «канониры» (46) расположились на 9-м месте.
О присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».
Невилл: игрокам «Лидса» нужно отойти — пусть «Ливерпуль» забивает! Ему конкуренции не надо
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