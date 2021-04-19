«Грустный праздник». «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»

Пресс-служба «Спартака» в YouTube-канале опубликовала видеоролик, в котором показано, что осталось за кадром матча с «Уфой» (0:3). Видео называется «Грустный праздник».

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.



Счёт в матче на 45-й минуте открыла «Уфа». Гол в раздевалку забил Владислав Камилов, который замкнул прострел с фланга. На 48-й минуте «Уфа» удвоила преимущество на табло. На этот раз голом отметился хорватский полузащитник Филип Мрзляк. «Спартак» в попытках отыграться создал несколько опасных голевых моментов, но реализовать их не удалось — где-то не хватило везения, где-то выручил голкипер, а где-то подвело мастерство.



На 80-й минуте защитник красно-белых Самуэль Жиго был удалён с поля за вторую жёлтую карточку. «Уфа» выждала гроссмейстерскую паузу и поставила точку в матче на 87-й минуте. Владислав Камилов оформил дубль, не реализовав пенальти, но оказавшись первым на добивании. Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу «Уфы».



«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.