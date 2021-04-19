Клопп: самая важная часть футбола — болельщики. Не хочу, чтобы что-то вставало между нами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 32-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» подробнее рассказал о своём отношении к созданию Европейской Суперлиги.



«Мне 53 года. С тех пор как я стал профессиональным футболистом, уже была Лига чемпионов. Моей целью всегда было принимать участие в этом турнире. У меня нет проблем с этим турниром.



Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится, что „Вест Хэм“ может играть в Лиге чемпионов. Я не хочу, чтобы они это делали, потому что мы сами хотим этого, но мне нравится, что у них есть на это шанс. Что я могу сказать? Это нелегко.



Я слышал несколько вещей на счёт Суперлиги, но мне действительно не нравится всё это, потому что футбольный клуб „Ливерпуль“ — это гораздо больше, чем некоторые решения. Самая важная часть футбола — это болельщики и команда. Мы должны быть уверены, что ничто не встанет между ними. Я слышал, что есть баннеры, критикующие нас, но игроки не сделали ничего плохого. Мы должны держаться все вместе. Мы можем показать, что в такие моменты никто не должен быть один. Есть вещи, которые нужно разобрать, но ничего общего с футболом или отношениями между болельщиками и командой.



В трудные времена все мы должны показать, что держимся вместе. Это не значит, что вы должны соглашаться со всем, но опять же мои футболисты не сделали ничего плохого. Я хочу убедиться, что все это знают», — приводит слова Клоппа BBC.

Юрген Клопп прокомментировал создание Суперлиги