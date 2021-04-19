Источник: донецкий «Шахтёр» договорился с тренером «Сассуоло» Де Дзерби

Главный тренер итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби может возглавить донецкий «Шахтёр». Немаловажную роль в переговорах сыграл директор «горняков» Дарио Срна, информирует украинский журналист Игорь Цыганык.

«Насколько я знаю, это правда, что идут переговоры. Насколько я знаю, уже даже договорились с новым тренером. Каштру просто пока этого не сообщают, потому что надо сохранить реноме.

Срна заканчивал в «Кальяри», он хорошо знает итальянский футбол. Поэтому я думаю, что идея Де Дзерби – его. Думаю, в «Шахтёре» сейчас немножко изменится вектор, изменится сфера влияния.После Луиша Каштру и Жозе Боту, наверное, Срна, который не имел отношения к приглашению этих людей, имеет больше шансов получить вотум доверия в попытке исправить сложившееся в «Шахтере» положение дел.

Поэтому кандидатура Де Дзерби – это кандидатура Срны, я так думаю. Не могу точно знать. Думаю, теперь Срна, как директор по футболу, будет нести ответственность за футбольную составляющею. Думаю, он сейчас приведёт тренера, который вряд ли будет таким гибким по отношению к клубу, как был Каштру. Он может быть гибким по отношению к Срне. Но он будет совсем не гибким по отношению к клубу, потому что никаких обязательств перед футболистами и работающими в клубе людьми у него нет. Поскольку Де Дзерби – главная кандидатура, то я так понимаю, что уровень статуса Срны в «Шахтере» существенно поднимается», – сказал Цыганык в видеоролике на ютуб-канале Football Hub.